Лукашенко заявил о переговорах с США по широкому кругу вопросов

Минск ведет с Вашингтоном переговоры по широкому кругу вопросов — от восстановления полноценной работы посольства до освобождения заключенных. Об этом 12 марта заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

«Обсуждаем наши двусторонние отношения, начиная от восстановления нормальной работы посольства до освобождения так называемых политзаключенных. И экономические вопросы, и санкции — всё в комплексе. Там вопросов десять», — передает его слова агентство БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что переговоры ведутся «достойно», при этом темы, касающиеся отношений с Россией и Китаем, «выведены за скобки» и не обсуждаются.

Президент США Дональд Трамп 27 февраля похвалил Лукашенко, а также заявил о хороших взаимоотношениях двух государств и уважении. Ранее, 18 декабря, Лукашенко заявил, что действия Трампа близки к позиции Минска. Белорусский лидер выразил убеждение, что действующий глава Белого дома может войти в историю как «самый миролюбивый» президент США. Он добавил, что Трамп уже останавливал конфликты.

