Лукашенко заявил о переговорах с США по широкому кругу вопросов

Президент США Дональд Трамп 27 февраля похвалил Лукашенко, а также заявил о хороших взаимоотношениях двух государств и уважении. Ранее, 18 декабря, Лукашенко заявил, что действия Трампа близки к позиции Минска. Белорусский лидер выразил убеждение, что действующий глава Белого дома может войти в историю как «самый миролюбивый» президент США. Он добавил, что Трамп уже останавливал конфликты.