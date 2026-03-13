WSJ: США перебросят тысячи морпехов на Ближний Восток

Пентагон перебрасывает экспедиционное подразделение морской пехоты на Ближний Восток в связи с блокировкой Ормузского пролива вооруженными силами Ирана, сообщает WSJ со ссылкой на двух американских чиновников.

Источник: Reuters

Некоторое время назад Центральное командование США, отвечающие за американские силы на Ближнем Востоке, направило запрос в Пентагон, сообщает WSJ. Министр обороны Пит Хегсет одобрил запрос CENTCOM. Экспедиционное подразделение, как правило, составляет 2,5 тыс. пехотицев.

Газета трактует решение Пентагона в контексте блокировки Ираном Ормузского пролива, через который осуществляется 20% мировой торговли нефтью. Накануне новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что страна будет использовать пролив, как рычаг в конфликте с США и Израилем.

