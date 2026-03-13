Трамп счел помощь РФ Ирану симметричным ответом на поддержку США Украины

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что Россия может «немного помогать» Ирану в качестве симметричного ответа на поддержку, оказываемую Вашингтоном Киеву.

Источник: Reuters

«Я думаю, он (президент России Владимир Путин — прим. ТАСС) может немного помогать им. И он, вероятно, думает, что мы помогаем Украине. И да, мы тоже им помогаем. И он говорит об этом, и Китай сказал бы то же самое, понимаете, это вроде как: эй, они делают это и мы делаем это. Справедливости ради, они делают это и мы делаем это», — сказал Трамп в интервью радиостанции Fox News.

На прошлой неделе глава МИД исламской республики Аббас Арагчи заявил, что Россия и Китай оказывают Ирану политическую и иную поддержку. При этом постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер сегодня заявил об отсутствии у Вашингтона данных о том, что Россия оказывает Ирану поддержку в связи с ближневосточным конфликтом.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Иран обратился к дружественным государствам, включая Россию, за гуманитарной помощью. МЧС РФ сообщало о доставке грузов через территорию Азербайджана.

