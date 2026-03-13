Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран заявил о самом мощном с начала конфликта ударе по Израилю

ДОХА, 13 марта. /ТАСС/. Иран провел самый мощный с начала конфликта ракетный обстрел территории Израиля. Об этом сообщил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции генерал Маджид Мусави.

Источник: Reuters

«Было выпущено 30 сверхтяжелых баллистических ракет весом от 1 до 2 т по определенным целям на оккупированных территориях. Эта операция нарушила и уничтожила важные системы воздушного наблюдения [израильского] режима. Это был самый мощный боевой обстрел режима. Теперь еще одна часть неба режима находится под нашим контролем», — написал он в X.

