«Залезть можем в любую “дыру” и перепроверить человека». Лукашенко рассказал, как выбирает руководящие кадры в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл, как выбирает руководителей, сказав об их черных «дырах». Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства обратил внимание, что его требование, касающиеся обязательного наличия нескольких кандидатур при назначении на важные должности, остается в силе. Он заметил, что должна быть альтернатива.
— Недавно Администрация (Администрация президента. — Ред.) предложила мне одну кандидатуру на должность. Я сказал: даже не приходите. Должны быть альтернативные кандидаты, грамотные, способные, — заявил Александр Лукашенко.
Президент заметил, что если будет нужно, при возникновении сомнений, то кандидатов перепроверят:
— Залезть можем в любую «дыру» и перепроверить человека, тем более. Поэтому надо — перепроверяем. Альтернатива обязательно. Иначе нельзя… Альтернатива должна быть. И в основном это так. Это определенная конкуренция. И я потом должен сравнивать, взвешивать.
Лукашенко добавил, что бывают в указанном правиле и исключения, когда речь идет про узкий круг высоких государственных постов. К примеру, о кандидатурах на пост руководителя правительства, облисполкома.
— Кто бы что ни предлагал, я хорошо знаю людей, которые могут. Это центральное звено, центральные фигуры — губернаторы и премьер-министр, — заметил глава Беларуси.
Президент также прокомментировал процесс распределения полномочий на места, который продолжается после принятых изменений в Конституции:
— Все хотели полномочий. Ну берите. А потом они поняли, что есть же и ответственность, если вам загрузили дополнительно полномочия. Ответственность не очень хотят нести. Я им даю полномочия, а они упираются, говорят: не надо, нас это устраивает.
Александр Лукашенко заметил, что процесс распределения полномочий занимает некоторое время. Он уточнил, что понимает: это за один день и за один год не делается. Глава государства пояснил, что все должно происходить постепенно, без революционных потрясений. По его словам, это должно происходить эволюционно — именно в этом состоит основной принцип:
— Чтобы вам было легче. Ломануть можно, революцию можно совершить за неделю. Но людям будет тяжело.
