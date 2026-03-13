«А у кого заберем?». Лукашенко сообщил, кто у него просит о повышении заработной платы

Лукашенко рассказал, кто просит у него повысить зарплату.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, кто просит у него повысить зарплату. Видеофрагмент размещен в телеграм-канале «Пул Первого».

Глава государства раскрыл, что именно часто приводит в пример:

— Врачи некоторые: «Вот, на Западе страховая медицина, такие зарплаты». И пошло — поехало. Но, хорошо, давайте ломанем вам зарплату такую, а у кого заберем?

Александр Лукашенко напомнил, что, делая шаг, важно понимать, к чему это может привести.

— Это же не проблема была повысить зарплату в два раза врачам, пожалуйста. Но в два раза — коммунальные услуги, медицинское образование, здравоохранение. Все это увеличится в два раза. Готовы? Нет. Я врачей просто к примеру взял, — пояснил президент Беларуси.

Лукашенко добавил, что в озвученном случае можно взять любую категорию работников. По его словам, в Беларуси живут неплохо.

— Может быть, не так, как все хотят. Живем как можем, но неплохо. Дай бог, чтобы не было хуже, — подчеркнул глава государства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как выбирает руководящие кадры в Беларуси: «Залезть можем в любую “дыру” и перепроверить человека».

Кроме того, Лукашенко заявил о падении украинского беспилотника на территории Беларуси.

Тем временем президент сказал, какие вопросы обсуждают на переговорах Беларусь и США.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше