Guardian: большинство американцев считает, что пошлины привели к росту цен

Опрос показал, что 67% американцев не считают введение пошлин США подходящим решением для улучшения экономики.

Источник: Аргументы и факты

Большинство американцев считает, что торговые пошлины США привели к росту цен и негативно отразились на экономике, следует из опроса исследовательской компании Harris Poll для газеты Guardian.

По данным издания, семь из десяти американцев полагают, что пошлины привели к повышению цен.

«Большинство опрошенных (72%) считает, что пошлины Трампа оказали скорее негативное, чем позитивное влияние, а 67% заявили, что пошлины не являются правильным решением для улучшения экономики», — говорится в материале.

Ранее появилась информация, что Белый дом может ввести новые торговые пошлины в отношении 60 государств, включая Канаду, Великобританию и страны ЕС.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше