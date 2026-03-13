Guardian: большинство американцев считает, что пошлины привели к росту цен

Большинство американцев считает, что торговые пошлины США привели к росту цен и негативно отразились на экономике, следует из опроса исследовательской компании Harris Poll для газеты Guardian.
По данным издания, семь из десяти американцев полагают, что пошлины привели к повышению цен.
«Большинство опрошенных (72%) считает, что пошлины Трампа оказали скорее негативное, чем позитивное влияние, а 67% заявили, что пошлины не являются правильным решением для улучшения экономики», — говорится в материале.