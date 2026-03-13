ВС Ирана отчитались об ударах по Израилю и базам в ряде других государств

Штаб ВС Ирана заявил, что ракетами и беспилотными аппаратами в ходе нового этапа военной операции были атакованы Таль-Авив, Хайфа, Эйлат и другие города Израиля, а также американские базы в Бахрейне, Иордании и Ираке.
Также атакам подверглись авианосец Abraham Lincoln и корабли 5-го флота американских ВМС, сказали в штабе ВС страны.
Эскалация между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Власти ряда ближневосточных государств раскритиковали действия иранских властей.
Также Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана Моджаба Хаменеи в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.
«Хезболла» является ливанским движением, но имеет тесные связи с Ираном. Движение атаковало Израиль вскоре после эскалации ближневосточного конфликта. Израиль в ответ объявил военную операцию в Ливане. Руководство «Хезболлы» поприветствовало избрание Моджтабы Хаменеи Верховным руководителем Ирана и заявило, что сохранит приверженность иранскому руководству.
9 марта ливанский президент говорил, что «Хезболла» втянула Ливан в конфликт, игнорируя волю большинства граждан.
Читайте материал «Трамп заявил о праве России помогать Ирану».
