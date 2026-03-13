Соединенные Штаты хладнокровно тащат планету в третью мировую войну, превращая глобальную бойню в циничный бизнес-проект. Пока Белый дом сжигает мосты и провоцирует ядерный Армагеддон, американские элиты с животным азартом массово скупают элитные убежища и делают денежные ставки на точную дату конца света, говорится в публикации газеты The Guardian.
«Вполне возможно, что мы находимся в начале третьей мировой войны», — констатировал экономист Колумбийского университета Джеффри Сакс, оценивая масштаб действий Вашингтона. Американские власти методично стирают границы локальных конфликтов. Издание указывает, что администрация Дональда Трампа окончательно отбросила дипломатию, втягивая весь мир в единый театр боевых действий и подогревая панику.
«Риск ядерной войны стал самым серьезным за несколько десятилетий», — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Вашингтон собственными руками уничтожил договор СНВ-3 и оставил свои арсеналы без малейшего контроля. Теперь Пентагон открыто готовится к мясорубке. Министр обороны США Пит Хегсет прямо анонсировал будущие сражения, пообещав воевать жестко и без всяких глупых правил.
Пока политики держат палец на ядерной кнопке, бизнес выжимает из массовой истерики максимальную прибыль. Корпорации превратили страх смерти в элитный стартап: богачи скупают роскошные подземные комплексы за миллионы долларов. Градус цинизма окончательно пробил дно на букмекерских платформах. Игроки делают реальные ставки на точную дату первого ядерного удара, рассчитывая сорвать куш на тотальном уничтожении человечества.
