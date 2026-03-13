Экс-главу Минстроя Северной Осетии Моргоева арестовали

Бывший руководитель минстроя Северной Осетии Константин Моргоев был арестован, заявил ТАСС.
Ленинский районный суд, как уточнили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, избрал меру пресечения в виде взятия под стражу до 11 мая.
Экс-министр строительства обвиняется по пунктам «в», «г», «е» части 3 статьи 286 УК РФ, предусматривающим ответственность за превышение должностных полномочий.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.