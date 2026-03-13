Лавров пошутил про перевод на переговорах с Гросси

Глава МИД России Сергей Лавров во время переговоров с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси отказался от последовательного перевода речи с английского, пошутив, что переводчица «делает это только в одну сторону».
Лавров произнес открытое для прессы вступительное слово на русском языке, за которым велся последовательный перевод на английский. Затем Гросси начал выступление и после нескольких фраз на английском уточнил, будет ли обеспечен перевод. Российский министр с улыбкой ответил отрицательно, отметив, что переводчица работает только в одном направлении, что вызвало смех присутствующих.
Как отмечается, Лавров, в совершенстве владеющий английским языком, регулярно отказывается от помощи переводчика на подобных переговорах.
Ранее Лавров подтвердил приверженность России мораторию на ядерные испытания.