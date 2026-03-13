Лавров пошутил про перевод на переговорах с Гросси

Лавров произнес открытое для прессы вступительное слово на русском языке, за которым велся последовательный перевод на английский. Затем Гросси начал выступление и после нескольких фраз на английском уточнил, будет ли обеспечен перевод. Российский министр с улыбкой ответил отрицательно, отметив, что переводчица работает только в одном направлении, что вызвало смех присутствующих.