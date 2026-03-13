Лавров пошутил про перевод на переговорах с Гросси

Сергей Лавров во время переговоров с Рафаэлем Гросси отказался от последовательного перевода речи с английского, пошутив, что переводчица «делает это только в одну сторону».

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД России Сергей Лавров во время переговоров с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси отказался от последовательного перевода речи с английского, пошутив, что переводчица «делает это только в одну сторону».

Лавров произнес открытое для прессы вступительное слово на русском языке, за которым велся последовательный перевод на английский. Затем Гросси начал выступление и после нескольких фраз на английском уточнил, будет ли обеспечен перевод. Российский министр с улыбкой ответил отрицательно, отметив, что переводчица работает только в одном направлении, что вызвало смех присутствующих.

Как отмечается, Лавров, в совершенстве владеющий английским языком, регулярно отказывается от помощи переводчика на подобных переговорах.

Ранее Лавров подтвердил приверженность России мораторию на ядерные испытания.

Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
