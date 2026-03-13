Российские моряки полгода сидят без еды и света на арестованном танкере в Египте

В египетском порту Суэца уже полгода заблокирован российский экипаж танкера «Дигнити».

В египетском порту Суэца уже полгода заблокирован российский экипаж танкера «Дигнити». Люди сидят без зарплаты, еды, топлива и не могут покинуть судно, сообщает SHOT.

Судно арестовали ещё в сентябре 2025-го из-за долгов за проход Суэцкого канала. Судовладелец, ООО «Арго танкер групп», на грани банкротства и помощи не оказывает. С декабря на борту осталось девять россиян — им не меняли смену, перестали платить и доставлять продукты.

Топливо закончилось полтора месяца назад, электричество дают только на два часа в сутки. Продукты удалось добыть только благодаря арабскому профсоюзу моряков. Паспорта и мореходные книжки у команды изъяли.

Моряки хотят улететь домой — страховая готова оплатить дорогу. Но египетские власти не выпускают людей, судно не может оставаться на якоре без экипажа. Российские дипломаты в курсе, но ситуация до сих пор не сдвинулась.

Суэцкий канал: от эпохи фараонов до наших дней
Суэцкий канал — искусственная судоходная артерия, которая соединяет Средиземное и Красное моря. Ее построили, чтобы сократить путь судов между Атлантическим и Индийским океанами. Канал располагается в северо-восточной части Египта и условно проводит границу между Азией и Африкой. В 2015 году у него появился второй участок.
