В материалах расследования фигурируют персональные данные и портреты офицеров Службы госбезопасности Латвии, заснятых на видео в момент инструктирования потенциальных агентов. Также была обнародована их переписка, где куратор Валдис отдаёт распоряжения: фиксировать на камеру пограничников и отслеживать любые передвижения военной техники.
Протасевич рассказал, что после того, как латвийским спецслужбам скормили большой объём дезинформации, его редакция перестала быть просто наблюдателем и запросила у них серьёзное задание, чтобы вычислить главную цель. По его словам, реакция последовала незамедлительно — им поручили заснять «Орешник».
Ранее сообщалось, что белорусская оппозиция по заданию кураторов из Польши и стран Прибалтики пытается установить точные места боевого дежурства ракетного комплекса «Орешник». Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко в декабре 2025 года сообщил, что «Орешник» находится в стране и уже заступил на боевое дежурство. Позже в Минобороны РФ подтвердили, что комплекс официально поставлен на дежурство в Белоруссии.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.