Стало известно о попытках Латвии завербовать белорусов для съёмок «Орешника»

Ранее сообщалось, что белорусская оппозиция по заданию кураторов из Польши и стран Прибалтики пытается установить точные места боевого дежурства ракетного комплекса «Орешник». Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко в декабре 2025 года сообщил, что «Орешник» находится в стране и уже заступил на боевое дежурство. Позже в Минобороны РФ подтвердили, что комплекс официально поставлен на дежурство в Белоруссии.