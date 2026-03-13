Бывшего президента Бразилии увезли в реанимацию из тюрьмы

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару попал в реанимацию с двусторонней бактериальной бронхопневмонией. Об этом сообщила его супруга Мишел Болсонару, опубликовав в соцсетях заявление больницы DF Star.

Источник: Life.ru

«Лабораторные обследования подтвердили двустороннюю бактериальную бронхопневмонию, предположительно, аспирационного происхождения. В настоящий момент он госпитализирован в отделении интенсивной терапии», — говорится в сообщении.

По информации медучреждения, политика госпитализировали с высокой температурой, сильным ознобом, потоотделением и снижением уровня насыщения крови кислородом. В отделении интенсивной терапии он получает антибиотики внутривенно и неинвазивную клиническую поддержку.

В больницу Болсонару доставили прямо из тюрьмы «Папудинья», где он отбывает наказание. Экс-президент находится в заключении с 15 января и приговорён к 27 годам и трём месяцам лишения свободы по делу о попытке госпереворота в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Жаир Болсонару отбывает наказание в камере с телевизором и холодильником. Площадь помещения составляет 12 квадратных метров. В распоряжении осуждённого — отдельная ванная комната, кровать, письменный стол, шкаф, стул, телевизор, мини-холодильник и кондиционер.

Жаир Болсонару — бывший президент Бразилии с насыщенной политической биографией. Он прошел путь от армейского капитана до главы государства, пережил покушение и громкие скандалы. Однако триумф власти сменился судебным процессом. Его приговорили к 27 годам тюрьмы за организацию госпереворота. Детали этой истории и судьба экс-лидера — в нашем материале.
Читать дальше