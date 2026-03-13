ЦАХАЛ заявил, что атаковал 150 военных целей в Иране

Армия обороны Израиля заявила, что ВВС страны атаковали 150 военных объектов в Иране.
Как уточняется, атакованы были склады оружия, системы ПВО, склады БПЛА, объекты по производству оружия, а также десятки баллистических ракет и пусковые установки в центральной и западной частях страны.
Также Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана Моджаба Хаменеи в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.
