WSJ: десантный корабль США USS Tripoli направился на Ближний Восток

Десантный корабль ВМС США USS Tripoli, базирующийся в Японии, направился на Ближний Восток на фоне эскалации в регионе, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Источник: Аргументы и факты

Десантный корабль ВМС США USS Tripoli, базирующийся в Японии, направился на Ближний Восток на фоне эскалации в регионе, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, корабль с подразделением морской пехоты США уже покинул место базирования и направляется в район Ближнего Востока.

USS Tripoli относится к десантным кораблям-вертолетоносцам и может перевозить морских пехотинцев, авиацию и военную технику для проведения десантных операций.

Переброска корабля происходит на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран в ответ наносит удары по израильской территории и военным объектам США в регионе.

Ранее сообщалось, что США могут перебросить на Ближний Восток дополнительные силы морской пехоты и военные корабли. По данным The Wall Street Journal, глава Пентагона Пит Хегсет одобрил запрос Центрального командования США о создании десантной группы быстрого реагирования с экспедиционным подразделением морской пехоты численностью около пяти тысяч военнослужащих.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше