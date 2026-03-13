Израиль рассказал о ликвидации двух командиров «Хезболлы»

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации двух командиров ракетчиков специального подразделения «Бадр» движения «Хезболла».
Командир ракетного отделения и командир по управлению огнем, как рассказал ЦАХАЛ, были ликвидированы ударом к северу от реки Литани.
«Хезболла» является ливанским движением, но имеет тесные связи с Ираном. Движение атаковало Израиль вскоре после эскалации ближневосточного конфликта. Израиль в ответ объявил военную операцию в Ливане. Руководство «Хезболлы» поприветствовало избрание Моджтабы Хаменеи Верховным руководителем Ирана и заявило, что сохранит приверженность иранскому руководству.
9 марта ливанский президент говорил, что «Хезболла» втянула Ливан в конфликт, игнорируя волю большинства граждан.
Читайте материал «ЦАХАЛ заявил, что атаковал 150 военных целей в Иране».
