В Москве арестован вице-президент «Атомстройэкспорта»: раскрыты детали дела

Басманный суд Москвы заключил под стражу вице-президента по капитальному строительству АО «Атомстройэкспорт» (структура госкорпорации «Росатом») Николая Виханского. Топ-менеджер обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при распределении строительных контрактов.
«12 марта суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения Виханскому в виде заключения под стражу», — говорится в официальной картотеке инстанции.
По сведениям РБК, помимо Виханского по уголовному делу проходят еще три человека, которые также отправлены в СИЗО. В даче взятки обвиняется генеральный директор «Ремонтно-строительной группы» (РСГ) Григорий Фрич. В роли посредников, по версии следствия, выступили коммерческий управляющий РСГ Денис Прохоров и руководитель проектного офиса «Атомстройэкспорта» Михаил Гуляков.
По данным издания, коррупционная схема была связана со строительством пятого энергоблока Белоярской АЭС. Виханский за финансовое вознаграждение пообещал Фричу обеспечить победу РСГ в электронном аукционе на право заключения договора субподряда стоимостью 400 миллионов рублей. Для реализации схемы Денис Прохоров предоставил реквизиты подконтрольных компаний, через которые планировалось обналичивать средства РСГ. После этого Михаил Гуляков, действуя по прямому поручению вице-президента, получал от гендиректора фирмы-субподрядчика наличные деньги.
