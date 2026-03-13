США срочно перебрасывают 2500 морпехов на Ближний Восток из-за блокады Ормуза

Центральное командование вооружённых сил США запросило дополнительные боевые корабли для защиты торгового судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.

Источник: Life.ru

По данным издания, речь идёт о направлении в регион новых эсминцев и кораблей морской пехоты. Их планируют использовать для обеспечения безопасности гражданских судов, проходящих через стратегически важный морской коридор.

«Центральное командование США, ответственное за американские силы на Ближнем Востоке, запросило дополнительные эсминцы и военные корабли морской пехоты для защиты коммерческих судов, пытающихся пересечь пролив, через который обычно проходит примерно 20% мировых поставок нефти», — пишет издание.

Кроме того, США намерены направить на Ближний Восток морскую экспедиционную группу численностью до 2,5 тысячи морских пехотинцев. Решение принято на фоне усиления атак со стороны Ирана в районе пролива.

Запрос на переброску подразделения поступил от Центрального командования, которое отвечает за американское военное присутствие в регионе. Инициативу одобрил министр войны США Пит Хегсет, сообщили источники издания.

Ранее сообщалось, что иранские военные нанесли удары по двум судам, шедшим под флагами Либерии и Таиланда, при попытке пересечь Ормузский пролив. Экипажи кораблей не отреагировали на предупреждения военно-морских сил Ирана.

