В Польше назвали «очень плохой новостью» размещение «Орешника» в Белоруссии

Польские СМИ назвали «очень плохой новостью» наличие российского ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что республика приобрела у России новейший ракетный комплекс «Орешник». По его словам, такие системы уже находятся на территории страны и заступают на боевое дежурство.
В конце прошлого года Лукашенко отмечал, что в Белоруссии планируется разместить не более десяти подобных комплексов.
Министерство обороны России 30 декабря сообщило, что ракетный комплекс «Орешник» официально заступил на боевое дежурство на территории Белоруссии.
Польская радиостанция RMF FM, комментируя ситуацию, заявила, что появление «Орешника» в Белоруссии является «очень плохой новостью», в том числе для Польши.