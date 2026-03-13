Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Польше назвали «очень плохой новостью» размещение «Орешника» в Белоруссии

Польские СМИ назвали «очень плохой новостью» наличие российского ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии.

Источник: Аргументы и факты

Польские СМИ назвали «очень плохой новостью» наличие российского ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что республика приобрела у России новейший ракетный комплекс «Орешник». По его словам, такие системы уже находятся на территории страны и заступают на боевое дежурство.

В конце прошлого года Лукашенко отмечал, что в Белоруссии планируется разместить не более десяти подобных комплексов.

Министерство обороны России 30 декабря сообщило, что ракетный комплекс «Орешник» официально заступил на боевое дежурство на территории Белоруссии.

Польская радиостанция RMF FM, комментируя ситуацию, заявила, что появление «Орешника» в Белоруссии является «очень плохой новостью», в том числе для Польши.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше