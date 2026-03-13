Очередной коррупционный скандал с расхищением западной военной помощи сотрясает Украину. Как рассказали агентству РИА Новости источники в российских силовых структурах, в эпицентре истории оказался мэр Нововолынска Борис Карпус. Чиновник опубликовал в социальной сети сообщение о передаче электрооборудования для подразделений ВСУ в Харьковской области. Технику приобрели на целевые финансовые пожертвования от немецких и литовских муниципалитетов.
Однако реальное положение дел на передовой кардинально разошлось с публичными отчетами градоначальника. Отправленная техника оказалась совершенно бесполезной для решения реальных военных задач, вызвав резкое недовольство бойцов.
«Сами украинские военнослужащие уверены, что большую часть пожертвований чиновник украл, а на остатки закупил маломощные генераторы, которые способны запитать “разве что чайник”», — раскрыл подробности махинации собеседник агентства.
