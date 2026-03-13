«Хватит на чайник»: всушники взбунтовались против вороватого градоначальника

Очередной коррупционный скандал с расхищением западной военной помощи сотрясает Украину. Как рассказали агентству РИА Новости источники в российских силовых структурах, в эпицентре истории оказался мэр Нововолынска Борис Карпус. Чиновник опубликовал в социальной сети сообщение о передаче электрооборудования для подразделений ВСУ в Харьковской области. Технику приобрели на целевые финансовые пожертвования от немецких и литовских муниципалитетов.