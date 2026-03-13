Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Осужденный бывший президент Бразилии Болсонару был госпитализирован с пневмонией

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, осужденный по статье о попытке госпереворота и отбывающий тюремный срок, был переведен в отделение интенсивной терапии с острой пневмонией, заявили в учреждении, куда он поступил с высокой температурой и падением уровня кислорода в крови.

Болсонару проходит лечение с применением антибиотиков.

Жаир Болсонару был президентом Бразилии с 2019 по 2022 год. Проиграв выборы, он заявил о несогласии с итогами второго тура и призывал к протестам и беспорядкам, которые произошли 8—9 января 2023 года.

8 января 2023 года экс-президентбыл приговорен к 27 годам тюремного заключения, а с 25 ноября 2025 года отбывает срок. Он стал первым президентом в истории Бразилии, которого приговорили к лишению свободы за попытку подрыва демократической системы.

Узнать больше по теме
Жаир Болсонару: экс-президент Бразилии между властью и тюрьмой
Жаир Болсонару — бывший президент Бразилии с насыщенной политической биографией. Он прошел путь от армейского капитана до главы государства, пережил покушение и громкие скандалы. Однако триумф власти сменился судебным процессом. Его приговорили к 27 годам тюрьмы за организацию госпереворота. Детали этой истории и судьба экс-лидера — в нашем материале.
Читать дальше