Осужденный бывший президент Бразилии Болсонару был госпитализирован с пневмонией

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, осужденный по статье о попытке госпереворота и отбывающий тюремный срок, был переведен в отделение интенсивной терапии с острой пневмонией, заявили в учреждении, куда он поступил с высокой температурой и падением уровня кислорода в крови.
Болсонару проходит лечение с применением антибиотиков.
Жаир Болсонару был президентом Бразилии с 2019 по 2022 год. Проиграв выборы, он заявил о несогласии с итогами второго тура и призывал к протестам и беспорядкам, которые произошли 8—9 января 2023 года.
8 января 2023 года экс-президентбыл приговорен к 27 годам тюремного заключения, а с 25 ноября 2025 года отбывает срок. Он стал первым президентом в истории Бразилии, которого приговорили к лишению свободы за попытку подрыва демократической системы.
