NBC: ОАЭ не будут закрывать военные базы США на своей территории

Власти ОАЭ отказались закрывать американские военные базы по требованию Ирана. При этом в Абу-Даби заявили о приверженности дипломатическому урегулированию конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Власти Объединенных Арабских Эмиратов не будут закрывать военные базы США на своей территории по требованию Ирана, сообщил телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства иностранных дел ОАЭ Лану Нуссейбе.

«ОАЭ не подчинятся требованиям Ирана о закрытии военных баз США на своей территории», — говорится в публикации.

Нуссейбе при этом отметила, что ОАЭ и другие государства региона по-прежнему выступают за дипломатическое урегулирование конфликта.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о возможности нанести Ирану крайне серьезный ущерб, однако Вашингтон не хочет прибегать к таким действиям. По его словам, США обладают возможностями, после которых Иран, как государство, мог бы не восстановиться.

Напомним, обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после того, как 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В ответ Иран начал атаковать израильскую территорию и военные объекты США в регионе.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
