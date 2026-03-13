NBC: ОАЭ не будут закрывать военные базы США на своей территории

«ОАЭ не подчинятся требованиям Ирана о закрытии военных баз США на своей территории», — говорится в публикации.
Нуссейбе при этом отметила, что ОАЭ и другие государства региона по-прежнему выступают за дипломатическое урегулирование конфликта.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о возможности нанести Ирану крайне серьезный ущерб, однако Вашингтон не хочет прибегать к таким действиям. По его словам, США обладают возможностями, после которых Иран, как государство, мог бы не восстановиться.
Напомним, обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после того, как 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В ответ Иран начал атаковать израильскую территорию и военные объекты США в регионе.