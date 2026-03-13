Премьер Армении Пашинян анонсировал концерт своей музыкальной группы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, неожиданно для многих освоивший игру на ударных инструментах, анонсировал второе выступление своего музыкального коллектива «Варчабенд».
Видео репетиции глава кабмина опубликовал в своём Telegram-канале вечером 13 марта, сопроводив кадры короткой подписью: «Готовясь ко второму концерту “Варчабенда”».
Название группы образовано от армянского слова «варчапет» (премьер-министр) и английского «бенд». Первый концерт коллектива прошёл 30 января в ереванском зале торжеств Palladium Hall.
Как позже пояснил журналистам министр экономики Геворг Папоян, барабаны Пашиняну подарили, и он несколько месяцев упорно учился играть. Напомним, в последнее время Пашинян стал популярен в соцсетях из-за роликов, где он показывает сердечки под песни популярных исполнителей.
