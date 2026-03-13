Премьер Армении Пашинян анонсировал концерт своей музыкальной группы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, неожиданно для многих освоивший игру на ударных инструментах, анонсировал второе выступление своего музыкального коллектива «Варчабенд».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, неожиданно для многих освоивший игру на ударных инструментах, анонсировал второе выступление своего музыкального коллектива «Варчабенд».

Видео репетиции глава кабмина опубликовал в своём Telegram-канале вечером 13 марта, сопроводив кадры короткой подписью: «Готовясь ко второму концерту “Варчабенда”».

Название группы образовано от армянского слова «варчапет» (премьер-министр) и английского «бенд». Первый концерт коллектива прошёл 30 января в ереванском зале торжеств Palladium Hall.

Как позже пояснил журналистам министр экономики Геворг Папоян, барабаны Пашиняну подарили, и он несколько месяцев упорно учился играть. Напомним, в последнее время Пашинян стал популярен в соцсетях из-за роликов, где он показывает сердечки под песни популярных исполнителей.

Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше