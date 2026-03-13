Иран наказал авианосцы США в проливе: главная новость о войне 13 марта

Иран нанес ракетный удар по американскому авианосцу «Авраам Линкольн». По данным Тегерана, корабль из-за полученных повреждений вышел из строя и взял курс на США. Официальный Вашингтон хранит молчание и не подтверждает эту информацию.
На еще одном американском авианосце «Джеральд Р. Форд», который уже получил известность из-за затопления нечистотами, произошел пожар, в котором пострадали два человека. Возгорание локализовали.
Комментируя aif.ru главную новость из Ирана от 13 марта, экс-командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов отметил, что США потребуется много времени для восстановления после этого удара.
"Если это правда, то я думаю, что американцы разозлятся, и они будут применять, наверное, все, вплоть до стратегического оружия.
Они не простят вывод из авианосца. Это для них удар ниже пояса, долго будут дышать глубоко после этого. Потребуется немало времени для восстановления", — сказал эксперт.
По словам адмирала, ситуация с затоплением нечистотами и последующим возгоранием на авианосце «Джеральд Р. Форд» и выводе из строя авианосца «Авраам Линкольн» стала тревожным звонком для США. Два ЧП подряд говорят о слабой боевой готовности США.
«Они после истории с затоплением нечистотами еле восстановили авианосец и тут это. Если так ситуация развивается, то дальше ещё хуже будет. У американцев большое количество авианосцев — 11 единиц. А вот боевая готовность их не очень высокая, если не применив силы, только от переходов, от сосредоточения в каких-то районах, они уже потерпели неудачу», — резюмировал он.