Депутат Рады заявил, что на Украине могут остановить все соцвыплаты

Депутат Верховной рады Андрей Мотовиловец заявил, что на Украине существует риск остановки всех социальных выплат. Об этом сообщает Forbes.
По словам парламентария, украинский парламент регулярно не может принять важные законопроекты. Он отметил, что из-за этого страна может лишиться финансовой поддержки со стороны Европы и Международного валютного фонда.
Мотовиловец подчеркнул, что финансирование армии, по его словам, останется приоритетным и средства на оборону будут выделяться. При этом остальные расходы бюджета — включая строительство дорог и социальные выплаты — действительно могут быть приостановлены.
Политик также сообщил, что около 40 депутатов готовы сложить свои мандаты. По его оценке, Украина в настоящее время находится близко к кризисной ситуации.
