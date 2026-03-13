ТАСС: в Тель-Авиве были слышны взрывы

В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги после предупреждения об иранкх ракетах, сообщает ТАСС.

В городе звучат сирены воздушной тревоги.

Эскалация между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Власти ряда ближневосточных государств раскритиковали действия иранских властей.

Также Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана Моджаба Хаменеи в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.

Иран вечером заявил о проведении 45 этапа военной операции против Израиля и США.

Читайте материал «WSJ заявил, что США отправят в зону ближневосточного конфликта тысячи военных».

