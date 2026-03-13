NYT назвала победой России смягчение США нефтяных санкций

NYT назвала геополитической победой России смягчение США нефтяных санкций.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Газета New York Times назвала геополитической победой России смягчение Штатами санкций в отношении российской нефти.

Ранее минфин США на месяц отменил запрет на покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта.

«Решение США временно снять некоторые ограничения на российскую нефть принесло Кремлю геополитическую победу», — пишет издание.

По мнению аналитиков, РФ помимо смягчения санкций также может получить выгоду от повышения цен на энергоносители на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Отмечается, что проблемы с поставками энергоресурсов могут укрепить позиции России на мировом рынке, в частности, продемонстрировать странам Азии, что Москва представляет собой необходимого долгосрочного партнера.

В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше