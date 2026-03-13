NYT назвала победой России смягчение США нефтяных санкций

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Газета New York Times назвала геополитической победой России смягчение Штатами санкций в отношении российской нефти.
«Решение США временно снять некоторые ограничения на российскую нефть принесло Кремлю геополитическую победу», — пишет издание.
По мнению аналитиков, РФ помимо смягчения санкций также может получить выгоду от повышения цен на энергоносители на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
Отмечается, что проблемы с поставками энергоресурсов могут укрепить позиции России на мировом рынке, в частности, продемонстрировать странам Азии, что Москва представляет собой необходимого долгосрочного партнера.
В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.