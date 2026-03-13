К посольству Украины в Будапеште подбросили свиную голову

Неизвестные оставили отрубленную свиную голову у входа в посольство Украины в Будапеште. Фотографии с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Украина.ру».

Источник: Life.ru

Официальных комментариев от венгерских правоохранителей пока не поступало. Местные общественные организации также не выступили с заявлениями по поводу инцидента.

В венгерских соцсетях предполагают, что этот акт может быть связан с резким обострением двусторонних отношений. Напряжение между Будапештом и Киевом усилилось на фоне угроз Владимира Зеленского и других украинских политиков в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Напомним, что Владимир Зеленский пообещал передать украинским военным адрес Виктора Орбана в случае, если Будапешт продолжит блокировать помощь Киеву со стороны Евросоюза. Позже к антивенгерской риторике присоединился бывший генерал-майор СБУ Григорий Омельченко. Он посоветовал Орбану задуматься о безопасности своих пятерых детей и шести внуков.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше