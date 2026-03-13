Стоимость нефти Brent стала расти

Стоимость нефти Brent, опускавшаяся ниже 98 долларов за баррель, перешла к росту и достигла 102 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE.
Фактическое перекрытие Ираном Ормузского пролива в ходе обострения ближневосточного конфликта привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Одной из мер, принятых США для стабилизации стоимости нефти, стала приостановка санкций в отношении российской нефти. Лицензия разрешает продажу российской сырой нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда, до 11 апреля.
Также США объявили, что высвобождают 172 млн баррелей нефти из своего стратегического нефтяного запаса. СМИ утверждали, что Соединенные штаты рассматривают возможность приостановки действия Закона Джонса, который был принят в 1920-м году. Закон предполагает, что все грузы между американскими портами должны перевозить суда, построенные в США, под флагом Соединенных штатов и с американским экипажем.
Эскалация между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Власти ряда ближневосточных государств, раскритиковали действия иранских властей.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.