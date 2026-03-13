Зеленский провел вторую встречу с сыном иранского шаха Пехлеви

Ранее Зеленский уже заявлял о проведении консультаций с Пахлави в Мюнхене, где стороны обсуждали возможности жесткого санкционного давления на Исламскую Республику. Та встреча прошла 13 февраля. Подобные действия Киева вызвали острую реакцию в Тегеране. Глава иранского МИД Аббас Аракчи жестко отозвался о действиях украинского президента, назвав его «бестолковым клоуном», чья власть и армия, по мнению иранского дипломата, опираются исключительно на иностранных наемников.