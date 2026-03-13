Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Протасевич: Латвия пыталась завербовать белорусов для съемок «Орешника»

Журналист Роман Протасевич заявил о попытках спецслужб Латвии завербовать белорусов для съемок ракетного комплекса «Орешник».

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники спецслужб Латвии пытались завербовать граждан Белоруссии для получения информации о месте дислокации и фотографий российского ракетного комплекса «Орешник», который ранее был передан республике. Об этом сообщил белорусский журналист Роман Протасевич в своей авторской программе на YouTube.

Были обнародованы имена и изображения сотрудников Службы государственной безопасности Латвии. Кроме того, были представлены кадры скрытой съемки их встреч с потенциальными агентами. Протасевич также опубликовал переписку, в которой куратор по имени Валдис давал указания фотографировать пограничников Белоруссии и сообщать о передвижениях военной техники республики.

По словам Протесевича, латвийским спецслужбам передали преднамеренно искаженные сведения. После этого редакция программы «Без прикрытия» решила изменить тактику. Журналисты вышли из роли наблюдателей и попросили у спецслужб важное задание, чтобы узнать их истинные цели.

«Почти сразу последовала просьба снять “Орешник”», — подытожил Протасевич.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину и НАТО воздержаться от провокаций, чтобы не стать мишенями для «Орешника».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше