Протасевич: Латвия пыталась завербовать белорусов для съемок «Орешника»

Сотрудники спецслужб Латвии пытались завербовать граждан Белоруссии для получения информации о месте дислокации и фотографий российского ракетного комплекса «Орешник», который ранее был передан республике. Об этом сообщил белорусский журналист Роман Протасевич в своей авторской программе на YouTube.
Были обнародованы имена и изображения сотрудников Службы государственной безопасности Латвии. Кроме того, были представлены кадры скрытой съемки их встреч с потенциальными агентами. Протасевич также опубликовал переписку, в которой куратор по имени Валдис давал указания фотографировать пограничников Белоруссии и сообщать о передвижениях военной техники республики.
По словам Протесевича, латвийским спецслужбам передали преднамеренно искаженные сведения. После этого редакция программы «Без прикрытия» решила изменить тактику. Журналисты вышли из роли наблюдателей и попросили у спецслужб важное задание, чтобы узнать их истинные цели.
«Почти сразу последовала просьба снять “Орешник”», — подытожил Протасевич.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину и НАТО воздержаться от провокаций, чтобы не стать мишенями для «Орешника».