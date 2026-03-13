Трамп бросил против Ирана разработанные для Украины дроны-перехватчики

Агентство Bloomberg сообщает, что президент США Дональд Трамп распорядился перебросить на Ближний Восток тысячи дронов, которые были изначально разработаны по американской программе для Украины, чтобы перехватывать российские ударные беспилотники. Теперь с помощью этих дронов-перехватчиков американские военные намерены бороться с иранские БПЛА «Шахед», чтобы не тратить на них дорогостоящие ракеты.