Трамп бросил против Ирана разработанные для Украины дроны-перехватчики

Агентство Bloomberg сообщает, что президент США Дональд Трамп распорядился перебросить на Ближний Восток тысячи дронов, которые были изначально разработаны по американской программе для Украины, чтобы перехватывать российские ударные беспилотники. Теперь с помощью этих дронов-перехватчиков американские военные намерены бороться с иранские БПЛА «Шахед», чтобы не тратить на них дорогостоящие ракеты.
Пентагон нашел способ сократить военные расходы в условиях разрастающегося ближневосточного конфликта за счет использования опыта украинского противостояния. В публикации говорится, что на Ближний Восток были переброшены 10 тысяч дронов-перехватчиков Merops с поддержкой искусственного интеллекта, изначально разработанных для нужд ВСУ. Министр армии США Дэн Дрисколл подтвердил, что это решение позволит отражать иранские атаки, не расходуя при этом баснословно дорогие ракеты из дефицитных арсеналов ПВО.
Партия беспилотников Merops, оснащенных искусственным интеллектом, была развернута на Ближнем Востоке всего через пять дней после начала масштабной американо-израильской операции против Ирана 28 февраля. Агентство отмечает, что американское командование рассчитывает «отражать иранские атаки, не истощая дорогостоящие средства противоракетной обороны».
Эти системы были созданы оборонным предприятием Project Eagle при поддержке бывшего исполнительного директора Google Эрика Шмидта и активно поставлялись на Украину еще в 2024 году.
Читайте материал: «“Сами все знаем”: Трамп отшил Зеленского в вопросе дронов».
