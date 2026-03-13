США перекинули на Ближний Восток испытанные в боях на Украине дроны-перехватчики

Проект Eagle, оборонная инициатива, финансируемая бывшим генеральным директором Google Эриком Шмидтом, разработал беспилотники Merops, которые были отправлены на Украину в 2024 году. Эти дроны оцениваются примерно в 14 000−15 000 долларов за штуку, но, как отмечает Дрисколл, при больших объёмах заказа их стоимость может упасть до 3 000−5 000 долларов за перехватчик. Такая цена делает их более доступными по сравнению с иранскими беспилотниками Shahed, которые стоят не менее 20 000 долларов.