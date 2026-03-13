«Шарик самопиара схлопнулся»: МИД России с иронией отреагировал на ситуацию вокруг Зеленского после слов Трампа

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о роли Украины в отражении ударов беспилотников. Он заявил, что заявления о помощи Киева оказались несостоятельными.

Источник: Life.ru

«Так долго и любовно надуваемый шарик самопиара Зеленского об украинской помощи США в борьбе с дронами, так резко, но ожидаемо схлопнулся», — написал Мирошник в своём телеграм-канале.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев готов помочь странам Ближнего Востока защищаться от атак Ирана. Предлагал свои услуги лидер киевского режима и американскому президенту, но тот заявил, что Вашингтон не нуждается в помощи Украины для защиты от беспилотников. Трамп подчеркнул, что США обладают лучшими дронами в мире.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

