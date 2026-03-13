Газета New York Times назвала геополитической победой России решение США временно смягчить санкции в отношении российской нефти.
Ранее Министерство финансов США на месяц отменило запрет на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые были погружены на суда по состоянию на 12 марта.
По оценке аналитиков, Россия может получить дополнительную выгоду не только от смягчения санкций, но и от роста цен на энергоносители на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
Также отмечается, что возможные перебои с поставками энергоресурсов способны укрепить позиции России на мировом рынке и продемонстрировать странам Азии, что Москва является необходимым долгосрочным партнером.
Ранее сообщалось, что Шри-Ланка попросила РФ помочь с поставками энергоресурсов.