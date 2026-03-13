Вэнс: Трамп хочет урегулирования на Украине и восстановления торговли с РФ

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп добивается преодоления конфликта на Украине и восстановления торговых связей с Россией. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
«Было много дебатов по поводу того, какой в точности должна быть наша внешняя политика в отношении России и Украины. Президент [США Дональд Трамп] ясно высказывался на этот счет. Он хочет, чтобы кровопролитие прекратилось. Он хочет вернуться к торговле», — отметил Вэнс, выступая на мероприятии в штате Северная Каролина.
«Случилось так, что я восхищаюсь этим. Конечно, я субъективен. Однако я считаю, что это — верная идея», — подчеркнул вице-президент, имея в виду означенную позицию американского лидера.