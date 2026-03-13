Госдеп США объявил награду $10 млн за информацию о новом лидере Ирана

Госдепартамент США объявил награду до 10 миллионов долларов за информацию о новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи и других высокопоставленных представителях руководства страны.

В официальном объявлении на сайте ведомства отмечается, что программа «Вознаграждение за помощь правосудию» предусматривает выплаты за сведения о ключевых руководителях Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним структурах.

В список разыскиваемых также включены секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, военный советник Яхья Рахим Сафави, заместитель главы администрации лидера по вопросам безопасности Али Асгар Хеджази, министр разведки Исмаил Хатибе и министр внутренних дел Эскандар Момени.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты располагают возможностями нанести Ирану крайне серьезный ущерб, однако не хотят прибегать к этому.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше