«Одинаково непоследовательны»: депутат Журова поставила на место Макрона за слова о России

В России прокомментировали заявление французского лидера Эммануэля Макрона о том, что ситуация на Ближнем Востоке не отвлечет мир от украинского конфликта. Депутат Светлана Журова в беседе с Lenta.ru усомнилась в последовательности слов президента Франции.
«А мы передышку ждали? То он хочет быть медиатором и хочет в этом конфликте быть человеком, который всем поможет заключить мир, то у него такие заявления. Похоже, они с Зеленским одинаково непоследовательны», — уточнила парламентарий.
Журова также обратила внимание на то, что конфликт на Ближнем Востоке и ситуация вокруг Украины — это совершенно разные истории, которые никак не связаны между собой. Она заключила, что не видит оснований проводить параллели между этими двумя кризисами.
RT пишет, что лидеры стран «Большой семерки» (G7) во главе с Макроном заявили, что не намерены смягчать санкционное давление на Россию. Таким выпадом французский лидер отметился на совместной конференции с Владимиром Зеленским.