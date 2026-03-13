США объявили награду до $10 млн за информацию о лидерах Ирана

Программа Госдепа США «Reward for Justice» опубликована в соцсети Х.
В публикации сказано, что власти США ищут данные о высокопоставленных фигурах и структурах, среди них:
▪️ Новый Верховный лидер Ирана — Моджтаба Хаменеи;
▪️ Руководитель администрации Верховного лидера — Али Асгар Хеджази;
▪️ Секретарь Совета нацбезопасности Ирана — Али Лариджани;
▪️ Старший военный советник Верховного лидера — Яхья Рахим Сафави;
▪️ Глава МВД — Эскандар Момени;
▪️ Министр разведки — Исмаил Хатиб.
В сообщении говорится, что информаторы могут рассчитывать не только на денежное вознаграждение, но и на возможность релокации для обеспечения безопасности.
США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В тот же день в результате авиаудара погиб верховный лидер республики Али Хаменеи. Агентство Fars со ссылкой на источники писало, что вместе с Хаменеи погибли его дочь, зять невестка и внук. Позднее их смерть подтвердил новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи — сын Али Хаменеи.
Кроме того, при атаках 28 февраля погибли главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур, секретарь Совета по обороне Ирана Али Шамхани, начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави и министр обороны Азиз Насирзаде. Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате американо-израильской операции погибли около 40 иранских чиновников.