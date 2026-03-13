США объявили награду до $10 млн за информацию о лидерах Ирана

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В тот же день в результате авиаудара погиб верховный лидер республики Али Хаменеи. Агентство Fars со ссылкой на источники писало, что вместе с Хаменеи погибли его дочь, зять невестка и внук. Позднее их смерть подтвердил новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи — сын Али Хаменеи.