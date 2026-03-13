Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США объявили награду до $10 млн за информацию о лидерах Ирана

США обещают вознаграждение до $10 млн за информацию о ключевых руководителях КСИР.

Источник: AP 2024

Программа Госдепа США «Reward for Justice» опубликована в соцсети Х.

В публикации сказано, что власти США ищут данные о высокопоставленных фигурах и структурах, среди них:

▪️ Новый Верховный лидер Ирана — Моджтаба Хаменеи;

▪️ Руководитель администрации Верховного лидера — Али Асгар Хеджази;

▪️ Секретарь Совета нацбезопасности Ирана — Али Лариджани;

▪️ Старший военный советник Верховного лидера — Яхья Рахим Сафави;

▪️ Глава МВД — Эскандар Момени;

▪️ Министр разведки — Исмаил Хатиб.

В сообщении говорится, что информаторы могут рассчитывать не только на денежное вознаграждение, но и на возможность релокации для обеспечения безопасности.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В тот же день в результате авиаудара погиб верховный лидер республики Али Хаменеи. Агентство Fars со ссылкой на источники писало, что вместе с Хаменеи погибли его дочь, зять невестка и внук. Позднее их смерть подтвердил новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи — сын Али Хаменеи.

Кроме того, при атаках 28 февраля погибли главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур, секретарь Совета по обороне Ирана Али Шамхани, начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави и министр обороны Азиз Насирзаде. Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате американо-израильской операции погибли около 40 иранских чиновников.

В пятницу глава Пентагона Пит Хегсет сказал, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи был «ранен и, вероятно, обезображен». Он также утверждает, что Хаменеи «напуган», «ранен» и находится «в бегах».

