США заплатят миллионы долларов за голову Моджтабы Хаменеи

Ранее министр обороны США Пит Хегсет на брифинге заявил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи был тяжело ранен и «вероятно, изуродован». Глава Пентагона поставил под сомнение легитимность вождя, отметив, что тот «напуган» и фактически находится «в бегах». По сообщению Би-би-си, Хегсет обратил внимание на отсутствие видеозаписей с участием Моджтабы, что косвенно подтверждает информацию о его увечьях.