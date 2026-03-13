США заплатят миллионы долларов за голову Моджтабы Хаменеи

Госдепартамент США официально открыл охоту на высшее руководство Ирана, предложив беспрецедентную награду за сведения о ключевых фигурах Исламской Республики. В рамках программы «Вознаграждение за помощь правосудию» Вашингтон готов выплатить до 10 миллионов долларов за информацию о новом верховном лидере страны Моджтабе Хаменеи и его ближайшем окружении.
Согласно официальному объявлению на сайте ведомства, США нацелены на ликвидацию влияния Корпуса стражей исламской революции. «Программа госдепартамента “Вознаграждение за помощь правосудию” предлагает награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию о ключевых руководителях Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и входящих в него структур», — подчеркивается в документе.
В «черный список» Вашингтона также попали секретарь Совета национальной безопасности Али Лариджани, военный советник Яхья Рахим Сафави и заместитель главы администрации лидера по вопросам безопасности Али Асгар Хеджази. Кроме того, Госдеп готов щедро вознаградить информаторов за данные о местонахождении министра внутренних дел Эскандара Момени и главы разведки Исмаила Хатиба.
Ранее министр обороны США Пит Хегсет на брифинге заявил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи был тяжело ранен и «вероятно, изуродован». Глава Пентагона поставил под сомнение легитимность вождя, отметив, что тот «напуган» и фактически находится «в бегах». По сообщению Би-би-си, Хегсет обратил внимание на отсутствие видеозаписей с участием Моджтабы, что косвенно подтверждает информацию о его увечьях.
