Вэнс раскрыл «верную идею» Трампа по Украине и России

Американский лидер Дональд Трамп нацелен на урегулирование конфликта на Украине и возобновление торговли с Россией. С таким заявлением выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс на мероприятии в Северной Каролине.

Источник: Life.ru

По словам Вэнса, вокруг внешней политики США в отношении Москвы и Киева велось множество споров, однако позиция главы Белого дома остаётся неизменной. Трамп, как подчеркнул вице-президент, хочет «остановить кровопролитие» и вернуться к торговле.

Вэнс признался, что субъективен в этом вопросе, но назвал подход американского лидера верным и выразил восхищение его позицией.

Ранее сообщалось, что вечером 9 марта состоялся первый за два месяца телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры обсудили ситуацию в трёх горячих точках — вокруг Ирана, на Украине и в Венесуэле. Российский президент предложил американскому коллеге дипломатические пути урегулирования ближневосточного кризиса, а также проинформировал об успехах ВС РФ в зоне спецоперации. Трамп, в свою очередь, назвал беседу «очень хорошей».

