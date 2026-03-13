Вэнс раскрыл «верную идею» Трампа по Украине и России

Ранее сообщалось, что вечером 9 марта состоялся первый за два месяца телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры обсудили ситуацию в трёх горячих точках — вокруг Ирана, на Украине и в Венесуэле. Российский президент предложил американскому коллеге дипломатические пути урегулирования ближневосточного кризиса, а также проинформировал об успехах ВС РФ в зоне спецоперации. Трамп, в свою очередь, назвал беседу «очень хорошей».