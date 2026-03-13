Вэнс раскрыл, почему Трамп жаждет мира с Москвой

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт официально подтвердила факт телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который состоялся в понедельник. Как сообщает газета The Wall Street Journal, беседа стала логическим развитием договоренностей, достигнутых на саммите в Анкоридже. Издание отмечает, что стороны перешли к обсуждению «дорожной карты» по снятию энергетического эмбарго и постепенной разморозке активов. В Кремле также дали положительную оценку контакту: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что лидеры обсуждали практические шаги по урегулированию, которые учитывают «реалии на земле» и национальные интересы обеих стран.