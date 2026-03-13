Вэнс раскрыл, почему Трамп жаждет мира с Москвой

Белый дом намерен свернуть украинский конфликт ради возобновления полноценных экономических связей.

Белый дом намерен свернуть украинский конфликт ради возобновления полноценных экономических связей. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая в штате Северная Каролина, заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп видит в прекращении боевых действий кратчайший путь к возвращению на российский рынок.

Вэнс подчеркнул, что администрация Трампа больше не намерена вкладываться в затяжную конфронтацию, которая мешает американскому бизнесу. «Что касается России и Украины: президент США ясно дал понять, что он хочет прекращения убийств. Он хочет вернуться к торговле», — отрезал вице-президент. По словам Вэнса, Вашингтон заинтересован в прагматичном финале кризиса, где экономическая выгода ставится выше политических догм.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт официально подтвердила факт телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который состоялся в понедельник. Как сообщает газета The Wall Street Journal, беседа стала логическим развитием договоренностей, достигнутых на саммите в Анкоридже. Издание отмечает, что стороны перешли к обсуждению «дорожной карты» по снятию энергетического эмбарго и постепенной разморозке активов. В Кремле также дали положительную оценку контакту: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что лидеры обсуждали практические шаги по урегулированию, которые учитывают «реалии на земле» и национальные интересы обеих стран.

