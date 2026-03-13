«Формула-1» отменит Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии из-за войны

Об этом сообщили Би-би-си, The Telegraph и Sky News со ссылкой на источники.
По данным СМИ, соревнования должны были пройти 10−12 апреля на Международном автодроме Бахрейна в Сахире, а затем 17−19 апреля на городской трассе в Джидде. В случае отмены календарь сезона сократится до 22 гонок.
Как отмечают источники изданий, официальное решение может быть объявлено уже на следующей неделе.
Отмена этапов также приведет к финансовым потерям для чемпионата. По оценкам СМИ, «Формула-1» может недополучить около 100 млн фунтов стерлингов, поскольку Бахрейн и Саудовская Аравия платят одни из самых высоких сборов за проведение гонок.
Организаторы рассматривали возможность переноса этапов в Португалию, Италию или Турцию, однако отказались от этой идеи из-за нехватки времени на подготовку.
Ранее сообщалось, что власти Объединенных Арабских Эмиратов не будут закрывать военные базы США на своей территории по требованию Ирана. По данным NBC, в Абу-Даби заявили о приверженности дипломатическому урегулированию конфликта.