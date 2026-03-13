Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Формула-1» отменит Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии из-за войны

Организаторы «Формулы-1» могут отменить апрельские этапы в Бахрейне и Джидде на фоне войны США и Израиля против Ирана. Сезон может сократиться до 22 гонок.

Источник: Аргументы и факты

Руководство чемпионата «Формулы-1» намерено отменить этапы Гран-при в Бахрейне и Саудовской Аравии на фоне войны США и Израиля против Ирана.

Об этом сообщили Би-би-си, The Telegraph и Sky News со ссылкой на источники.

По данным СМИ, соревнования должны были пройти 10−12 апреля на Международном автодроме Бахрейна в Сахире, а затем 17−19 апреля на городской трассе в Джидде. В случае отмены календарь сезона сократится до 22 гонок.

Как отмечают источники изданий, официальное решение может быть объявлено уже на следующей неделе.

Отмена этапов также приведет к финансовым потерям для чемпионата. По оценкам СМИ, «Формула-1» может недополучить около 100 млн фунтов стерлингов, поскольку Бахрейн и Саудовская Аравия платят одни из самых высоких сборов за проведение гонок.

Организаторы рассматривали возможность переноса этапов в Португалию, Италию или Турцию, однако отказались от этой идеи из-за нехватки времени на подготовку.

Ранее сообщалось, что власти Объединенных Арабских Эмиратов не будут закрывать военные базы США на своей территории по требованию Ирана. По данным NBC, в Абу-Даби заявили о приверженности дипломатическому урегулированию конфликта.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше