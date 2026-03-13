Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Поставил крест»: В Киеве шокированы «ударом» Трампа по Зеленскому

Недавнее заявление Дональда Трампа о том, что Украина никак не помогает США (в частности, в отражении атак иранских беспилотников), больно ударило по имиджевым планам Киева. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Источник: Life.ru

Журналисты напомнили, что помощь американцам дронами на Ближнем Востоке была частью стратегии Владимира Зеленского. Киев пытался позиционировать себя не просто как получателя помощи, а как ценного союзника, который вносит вклад в безопасность самих Штатов. Однако слова американского лидера фактически перечеркнули эту версию.

В Вашингтоне дали понять, что не нуждаются в украинских специалистах по БПЛА для защиты своих интересов, что ставит крест на попытках Киева выстроить паритетные отношения с новой администрацией.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев готов помочь странам Ближнего Востока защищаться от атак Ирана. Предлагал свои услуги лидер киевского режима и американскому президенту, но тот заявил, что Вашингтон не нуждается в помощи Украины для защиты от беспилотников. Трамп подчеркнул, что США обладают лучшими дронами в мире.

