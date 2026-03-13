Журналисты напомнили, что помощь американцам дронами на Ближнем Востоке была частью стратегии Владимира Зеленского. Киев пытался позиционировать себя не просто как получателя помощи, а как ценного союзника, который вносит вклад в безопасность самих Штатов. Однако слова американского лидера фактически перечеркнули эту версию.
В Вашингтоне дали понять, что не нуждаются в украинских специалистах по БПЛА для защиты своих интересов, что ставит крест на попытках Киева выстроить паритетные отношения с новой администрацией.
Напомним, что ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев готов помочь странам Ближнего Востока защищаться от атак Ирана. Предлагал свои услуги лидер киевского режима и американскому президенту, но тот заявил, что Вашингтон не нуждается в помощи Украины для защиты от беспилотников. Трамп подчеркнул, что США обладают лучшими дронами в мире.
