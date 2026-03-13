Депутат Рады Юрченко заявил, что 50−60 нардепов хотят сложить мандаты

Около 50−60 депутатов фракции «Слуга народа» написали заявления о сложении мандатов. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Юрченко.
По его словам, причиной такого решения стала низкая заработная плата народных избранников, которая, по его утверждению, составляет около 50 тысяч гривен.
«Они уже написали заявления. Лично я знаю, что около 50−60 депутатов хотят уйти», — заявил Юрченко.
Он также отметил, что одной из причин такого решения стала длительная каденция нынешнего состава Верховной рады.
«Устали они», — добавил депутат.
Ранее депутат Верховной рады Андрей Мотовиловец заявил, что на Украине существует риск остановки всех социальных выплат. По его словам, украинский парламент регулярно не может принять важные законопроекты.