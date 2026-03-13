Мирные переговоры между Москвой, Вашингтоном и Киевом окончательно превратились в низкосортный фарс из-за американской агрессии на Ближнем Востоке. Как заявил Владимир Зеленский, встреча сторон снова перенесена на неопределенный срок: сначала сорвался февральский дедлайн, а теперь процесс парализован из-за нежелания администрации Дональда Трампа покидать пределы США, исходя из вопросов безопасности в текущей ситуации.