«Целая Санта-Барбара»: Зеленский раскрыл причину переноса переговоров с Россией

Мирные переговоры между Москвой, Вашингтоном и Киевом окончательно превратились в низкосортный фарс из-за американской агрессии на Ближнем Востоке. Как заявил Владимир Зеленский, встреча сторон снова перенесена на неопределенный срок: сначала сорвался февральский дедлайн, а теперь процесс парализован из-за нежелания администрации Дональда Трампа покидать пределы США, исходя из вопросов безопасности в текущей ситуации.

«Там целая же Санта-Барбара с этими переговорами из-за войны на Ближнем Востоке», — описал Зеленский ситуацию, как передает РБК-Украина.

«Американцы сказали, что они готовы к встрече, но готовы только в Америке. Потому что война и ситуация им запрещает выезжать сейчас с территории США», — пояснил Зеленский.

По его словам, Украина выразила готовность лететь в Майами или Вашингтон, однако Россия якобы наотрез отказалась вести диалог на американской территории. Попытки перенести встречу в нейтральную Турцию или Швейцарию были заблокированы уже Белым домом.

Зеленский добавил, что Киев готов принять любое место — от ОАЭ до Европы, но судьба переговоров целиком зависит от решения американской делегации. «Они организаторы этой встречи. Ждем от них», — резюмировал глава киевского режима.

