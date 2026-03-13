Мирошник: Шарик самопиара Зеленского лопнул после заявления Трампа о дронах ВСУ

«Шарик самопиара» президента Украины Владимира Зеленского лопнул в связи с отказом американского лидера Дональда Трампа от помощи Украины в борьбе с иранскими беспилотниками. Об этом в пятницу, 13 марта, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

— Так долго и любовно надуваемый шарик самоPRа Зеленского об украинской помощи США в борьбе с дронами, так резко, но ожидаемо схлопнулся, — написал дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее Трамп высказался, что Вашингтон не нуждается в помощи Украины с защитой своих объектов на Ближнем Востоке от иранских дронов, поскольку сам знает о беспилотниках больше, чем кто-либо, и располагает лучшими технологиями в этой сфере.

В тот же день в СМИ появилась информация о том, что во время телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Киром Стармером Трамп заявил, что больше не нуждается в его помощи в войне с Ираном. Также, по словам журналистов, он высмеял британского коллегу за первоначальный отказ разрешить США использовать британские базы для ударов по Ирану.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше