«Шарик самопиара» президента Украины Владимира Зеленского лопнул в связи с отказом американского лидера Дональда Трампа от помощи Украины в борьбе с иранскими беспилотниками. Об этом в пятницу, 13 марта, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
— Так долго и любовно надуваемый шарик самоPRа Зеленского об украинской помощи США в борьбе с дронами, так резко, но ожидаемо схлопнулся, — написал дипломат в своем Telegram-канале.
Ранее Трамп высказался, что Вашингтон не нуждается в помощи Украины с защитой своих объектов на Ближнем Востоке от иранских дронов, поскольку сам знает о беспилотниках больше, чем кто-либо, и располагает лучшими технологиями в этой сфере.
В тот же день в СМИ появилась информация о том, что во время телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Киром Стармером Трамп заявил, что больше не нуждается в его помощи в войне с Ираном. Также, по словам журналистов, он высмеял британского коллегу за первоначальный отказ разрешить США использовать британские базы для ударов по Ирану.