Глава МИД Франции заявил о «полном восстановлении» отношений с ЦАР

ПАРИЖ, 13 марта. /ТАСС/. Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в ходе поездки в Центрально-Африканскую Республику (ЦАР) выступил с утверждением о полном восстановлении отношений с этой страной и заявил о планах развивать с ней партнерство. Об этом сообщило AFP.