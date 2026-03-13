Глава МИД Франции заявил о «полном восстановлении» отношений с ЦАР

ПАРИЖ, 13 марта. /ТАСС/. Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в ходе поездки в Центрально-Африканскую Республику (ЦАР) выступил с утверждением о полном восстановлении отношений с этой страной и заявил о планах развивать с ней партнерство. Об этом сообщило AFP.
«Мой визит знаменует полное восстановление отношений, связей между нашими двумя странами после периода напряженности, который является кратковременным по сравнению с нашей общей историей», — сказал министр после встречи в Банги с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой. По словам главы МИД, Франция стремится быть «партнером, уважающим суверенитет Центрально-Африканской Республики» и визит призван засвидетельствовать поддержку Парижа.
Барро также встретился с главой МИД Сильви Байпо-Темон и премьер-министром Феликсом Молуа.
Агентство отмечает, что это фактически первый французский визит высокого уровня после поездки в ЦАР министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана в 2018 году.