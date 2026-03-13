Орбан: у Венгрии нет причин, возможности и права поддерживать Украину

Киев представляет экзистенциальную угрозу для венгерского народа в связи с закрытием трубопровода «Дружба», заявил премьер-министр республики.

БЕРЛИН, 13 марта. /ТАСС/. Власти Венгрии не имеют причин, возможности и права поддерживать Украину, которая, закрывая нефтепровод «Дружба», создает экзистенциальную угрозу венгерскому народу. Об этом говорится в статье премьер-министра Виктора Орбана, подготовленной для германской газеты Welt am Sonntag.

«В Брюсселе работают над тем, чтобы нейтрализовать мощнейший инструмент, благодаря которому Будапешт мог бы склонить Киев к отмене нефтяной блокады», — отметил он. Орбан считает, что вето Венгрии на выделение Украине €90 млрд кредита «продиктовано здравым смыслом».

«Демократически избранное правительство Венгрии не имеет ни причины, ни возможности, ни права поддерживать государство, которое представляет экзистенциальную угрозу для венгерского народа в связи с закрытием трубопровода “Дружба”, — подчеркнул премьер. “Более того, поддержка страны, лидер которой угрожает демократически избранному премьеру государства — члена НАТО и ЕС, как это сделал недавно [Владимир] Зеленский по отношению ко мне, до сих пор не была частью европейской культуры”, — заметил Орбан.

Зеленский ранее выступил с угрозами в адрес венгерского премьера, семье которого в среду публично угрожал экс-генерал СБУ Григорий Омельченко. Киев пытается шантажировать Будапешт в связи с его отказом поддержать намерение Украины присоединиться к Евросоюзу и оказывать ей военную помощь.

